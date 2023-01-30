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Haberler Dünya Haberleri ‘Kutsal kitaplara saldırı ifade özgürlüğü değil’
Giriş Tarihi: 31.1.2023

‘Kutsal kitaplara saldırı ifade özgürlüğü değil’

‘Kutsal kitaplara saldırı ifade özgürlüğü değil’
Danimarka'da Hıristiyan ve Yahudi din adamlarına göre kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil.
Eski Roskilde Katedrali Başpiskoposu Peter Fischer Möller "Kutsal bir kitabı yakarak ifade özgürlüğünü kullanmak aptalca bir yöntem" dedi.
Danimarka Baş Hahamı Jair Melchior "Paludan gibi kaçığa ilgi gösterilmemeli" diye konuştu.
Hollanda'da aşırı sağcı partiden ayrılarak İslamiyet'i seçen eski siyasetçi Arnoud van Doorn, "Müslümanlara karşı bir çifte standart var. İsrail bayrağını yakarsanız antisemitizm oluyor, gökkuşağı bayrağını yakarsanız nefret söylemi oluyor. Ancak bir Kuran-ı Kerim yakarsanız o zaman bu bir ifade özgürlüğü oluyor" dedi.
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‘Kutsal kitaplara saldırı ifade özgürlüğü değil’
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