Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el- Cabir es- Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kuveyt Emiri'nin ölüm haberini ülkenin resmi televizyonundan duyuran Emirlik Divanı Başkanı Şeyh Muhammed, Şeyh Nevvaf'ın sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiğini kaydetti. Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri oldu. Emirlik makamında 3 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Şeyh Nevvaf, 25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya geldi. Kuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığı'nın gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu açıklandı.