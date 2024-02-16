Kuveyt Emiri Sabah parlamentoyu feshetti

Kuveyt'te siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu feshetti. Kararnamede, parlamento, "saldırgan ve uygunsuz" bir dil kullanmak da dahil olmak üzere anayasayı ihlal etmekle suçlandı.

Söz konusu kararname, bakanların dün milletvekili Abdul Karim al-Kandari'nin yaptığı konuşmayı emire hakaret olarak yorumlamalarının ardından parlamento oturumunu boykot etmesi sonrası geldi.

Kuveyt, 1962'den beri yürürlükte olan parlamenter sisteme rağmen es-Sabah ailesi tarafından kurulan kabineler ile seçilmiş milletvekilleri arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşıyor. Anlaşmazlıklar, milletvekillerinin ekonomiyi çeşitlendirecek reformları hayata geçirmesini engellerken, tekrarlanan bütçe açıkları ve yabancı yatırımlarında gerilemeye neden oluyor.