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Giriş Tarihi: 16.2.2024 01:28 Son Güncelleme: 16.2.2024 01:38

Kuveyt Emiri Sabah parlamentoyu feshetti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu anayasayı ihlal etmekle suçlayarak feshetti.

İHA
Kuveyt Emiri Sabah parlamentoyu feshetti

Kuveyt'te siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu feshetti. Kararnamede, parlamento, "saldırgan ve uygunsuz" bir dil kullanmak da dahil olmak üzere anayasayı ihlal etmekle suçlandı.

Söz konusu kararname, bakanların dün milletvekili Abdul Karim al-Kandari'nin yaptığı konuşmayı emire hakaret olarak yorumlamalarının ardından parlamento oturumunu boykot etmesi sonrası geldi.

Kuveyt, 1962'den beri yürürlükte olan parlamenter sisteme rağmen es-Sabah ailesi tarafından kurulan kabineler ile seçilmiş milletvekilleri arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşıyor. Anlaşmazlıklar, milletvekillerinin ekonomiyi çeşitlendirecek reformları hayata geçirmesini engellerken, tekrarlanan bütçe açıkları ve yabancı yatırımlarında gerilemeye neden oluyor.

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Kuveyt Emiri Sabah parlamentoyu feshetti
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