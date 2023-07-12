Kuzey Kore, ABD’nin misket bombası kararını kınadı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını eleştirdi.

Choe, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını "dünyaya yeni bir felaketi beraberinde getirecek tehlikeli suç eylemi" olarak nitelendirdi.

ABD'nin kararından vazgeçmemesi durumunda "feci sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulunan Choe, "Kuzey Kore adına, ABD'nin Ukrayna'ya kitle imha silahları teklif etme kararını şiddetle kınıyor ve ABD'nin bu kararı derhal geri çekmesini şiddetle talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 7 Temmuz'da "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını", bu ülkeye misket bombası vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.