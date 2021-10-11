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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki yetkililere çağrı!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:04

Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki yetkililere çağrı!

AA
Kuzey Kore lideri Kim’den ülkesindeki yetkililere çağrı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu "acımasız" hayat koşullarının üstesinden gelmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle konuştu.

Kim, ülkesindeki hayat koşullarının iyileştirilmesi için yetkililerin daha çok gayret sarf etmesini istedi.

2020 başında belirlenen ekonomik hedefleri yakalayamadıklarını söyleyen Kim, ülkedeki gıda, yiyecek ve barınma sorunlarını çözmek için gelecek 5 yıl için yeni kalkınma planı açıkladıklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesindeki yetkililere çağrı!
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