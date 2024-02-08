Kuzey Kore resmen feshetti! Gerilim zirvede: Tüm yasalar kalktı

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile ekonomik işbirliğine dair yasaları ilga etme kararı aldığı bildirildi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinde dün yapılan bir toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Kumgang Dağı'nda düzenlenecek uluslararası turlara dair yasaların feshedilmesi kararı alındı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'yi daha da yalnızlaştıracak bu fesih kararının beklenmedik bir şey olmadığını bildirdi.