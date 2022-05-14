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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Kuzey Kore’de salgın alarmı

Kuzey Kore’de salgın alarmı
KOVİD-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti. Böylece 2 günde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı yüksek ateş belirtisi olan kişilerden alınan örneklerde Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında salgını tarihsel anlamda büyük bir felaket olarak niteledi. Kim, salgının en kısa zamanda dengeli bir hale getirilebilmesi için halk ve hükümete birlik içinde olmaları çağrısı yaptı. DIŞ HABERLER
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Kuzey Kore’de salgın alarmı
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