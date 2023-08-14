Kuzey Kore’den endişe yaratan açıklama! Füzeler için karar verildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 21 Ağustos'ta başlayacak ABD-Güney Kore askeri tatbikatı öncesi, ülkedeki silah ve füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatını verdi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, hafta sonu ülkenin önemli silah fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Kim, silah ve füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatını vererek cephedeki birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması için seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kuzey Kore'nin düşmanlarını "kesinlikle yok edecek ezici bir askeri güce sahip olması" gerektiğini belirten Kim, "herhangi bir savaşla başa çıkmak için tam olarak hazırlanmaları" gerektiğini savundu.

Kim, "Savaş hazırlıklarının niteliksel düzeyi silah sanayisinin gelişimine bağlıdır ve fabrikalar bu hazırlıkları hızlandırmada çok önemli bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.