Kuzey Kore’den Güney Kore’ye geçen adamın sırrı ortaya çıktı

Güney Kore sınırından kaçak olarak Kuzey Kore sınırına geçen kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Kaçağın, aslında zaten Kuzey Kore'li olduğu öğrenildi. Kuzey Kore'nin güvenlik güçleri, 30'lu yaşlardaki adamın bir yıl önce aynı bölgeden geçeren Güney Kore'ye sığındığını ve 1 yıl sonra aynı yerden döndüğünü ifade etti.
GÜNEY KORE'DE SIĞINMACILARIN DURUMU NEDİR?
Askeri bir yetkili, adamın Güney Kore'deki şartları kaldıramadığı için geri dönmek istediğini ifade etti. Kaçağın kötü durumu, Güney Kore'de sığınma talep edenlerin yeterli desteği alıp almadıklarına dair soruları da akıllara getirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yetkililer, adamın casus olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Ancak adamın kameralara yakalandıktan sonra güvenlik güçlerini nasıl atlattığı halen bir merak konusu.
GÜNEY KORE'DEN BİRLİK GÖNDERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'den bir kişinin Kuzey Kore sınırına kaçak giriş yapması büyük ses getirmişti. Kimliği belirsiz kişinin güvenliği için Güney Kore'den bir askeri birlik acil olarak Kuzey Kore'ye gönderilmişti.