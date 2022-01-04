Kuzey Kore’den Güney Kore’ye geçen adamın sırrı ortaya çıktı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, adamın casus olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Ancak adamın kameralara yakalandıktan sonra güvenlik güçlerini nasıl atlattığı halen bir merak konusu.

GÜNEY KORE'DEN BİRLİK GÖNDERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'den bir kişinin Kuzey Kore sınırına kaçak giriş yapması büyük ses getirmişti. Kimliği belirsiz kişinin güvenliği için Güney Kore'den bir askeri birlik acil olarak Kuzey Kore'ye gönderilmişti.