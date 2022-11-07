Kuzey Kore’den saldırı alarmı! ABD üslerini hedef aldılar

Kuzey Kore, yaptığı füze denemeleriyle Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedef aldığını belirtti. Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, çeşitli füzelerin kullanıldığı denemelerde nükleer kapasiteli füzelerin de olduğu kaydedildi.

"ASKERİ ÖNLEMLERLE YANIT VERECEĞİZ"

Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedefleyerek füze testleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, Güney'in tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirildi.

Ayrıca, söz konusu girişimlere yönelik askeri önlemlerle yanıt vermeye devam edileceği vurgulandı.