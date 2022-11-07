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Giriş Tarihi: 7.11.2022 12:41

Kuzey Kore’den saldırı alarmı! ABD üslerini hedef aldılar

AA
Kuzey Kore’den saldırı alarmı! ABD üslerini hedef aldılar

Yürüttükleri ortak tatbikatlar nedeniyle Kuzey Kore’nin hedefine oturan ABD ve Güney Kore’nin üsleri füzelerin hedefi oldu. Kuzey Kore ordusu, nükleer füze testlerinde iki ülkenin hava üslerini ve komuta sistemlerini hedef aldığını açıkladı.

Kuzey Kore, yaptığı füze denemeleriyle Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedef aldığını belirtti. Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, çeşitli füzelerin kullanıldığı denemelerde nükleer kapasiteli füzelerin de olduğu kaydedildi.

"ASKERİ ÖNLEMLERLE YANIT VERECEĞİZ"

Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedefleyerek füze testleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, Güney'in tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirildi.

Ayrıca, söz konusu girişimlere yönelik askeri önlemlerle yanıt vermeye devam edileceği vurgulandı.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey'in füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

Kuzey Kore, ABD ile Güney arasında geçen hafta düzenlenen ve yaklaşık 240 savaş uçağının katıldığı askeri tatbikata tepki göstermişti.

Tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'ye "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarıda bulunan Pyongyang, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son olarak, Güney Koreli askeri yetkililer 5 Kasım'da, Kuzey Kore'nin, ABD ile Güney'in ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığını bildirmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

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Kuzey Kore’den saldırı alarmı! ABD üslerini hedef aldılar
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