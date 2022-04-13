Kuzey Kore’yi kızdıracak hamle! ABD ve Japonya birlikte hareket edip gözdağı verdi

AMAÇLAR BİLDİRİLDİ

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı. "Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.