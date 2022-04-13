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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:48 Son Güncelleme: 13.4.2022 10:50

Kuzey Kore'yi kızdıracak hamle! ABD ve Japonya birlikte hareket edip gözdağı verdi

AA
İHA
Kuzey Kore’yi kızdıracak hamle! ABD ve Japonya birlikte hareket edip gözdağı verdi

ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'yi kızdıracak bir hareket geldi. ABD Donanmasu ile Japonya Deniz Öz savunma Kuvvetleri Doğu Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenledi. Yapılan açıklamada bu tatbikatın, uyarılara rağmen balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye bir 'uyarı' niteliğinde olduğu ifade edildi.

ABD Donanması ile Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) nükleer güçle çalışan çak gemisiyle ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ABD'nin 7. Filo'su, MSDF ile Doğu Denizi'nde tatbikat yaptı.

AMAÇLAR BİLDİRİLDİ

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı. "Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

KUZEY KORE'YE UYARI

7. Filo'nun Twitter hesabından, donanma unsurlarının seyir halinde olduğu bir video paylaşıldı. Ortak tatbikatların, bu hafta, kurucusu Kim Il Sung'un 110. yaş günü kapsamında "halkı motive etmek amacıyla" füze denemeleri yapması beklenen Kuzey Kore'ye yönelik uyarı niteliği taşıdığı kaydedildi.

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Kuzey Kore'yi kızdıracak hamle! ABD ve Japonya birlikte hareket edip gözdağı verdi
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