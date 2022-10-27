Kuzey Makedonya ve AB arasında Frontex Anlaşması imzalandı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise bahsi geçen anlaşmanın imzalanmasıyla, Makedon dili ve kimliğine saygı gösterilmesi noktasında verilen vaadin yerine getirildiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Frontex Anlaşması'nı imzalayacağımıza, bunu dipnotsuz, yıldızsız şekilde Makedon diline çevireceğimize dair size söz verdim ve bu vaadimizi yerine getirdik. Avrupa Birliği'nde 24 resmi dil bulunmaktadır. 25 dile sahip olacağız. Uzun sürmeyeceğinden eminim. Çünkü Makedon dili çok güzel bir dildir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının fiyat artışı ve enerji krizine neden olduğu bir dönemde Kuzey Makedonya'nın zor şartlar altında entegrasyon yolunda ilerlediğini vurgulayan von der Leyen, bu kriz döneminde AB içindeki dayanışma ve birliğin, Kuzey Makedonya için de geçerli olduğunun altını çizdi.