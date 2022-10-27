Kuzey Makedonya ve AB arasında Frontex Anlaşması imzalandı

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başkent Üsküp'teki hükûmet binasında düzenlenen imza töreninde hazır bulundu.
İmzalar Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve AB Dönem Başkanı Çekya adına Çekya'nın Üsküp Büyükelçisi Jaroslav Ludva tarafından atıldı.
Kovaçevski ve von der Leyen imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kovaçevski, anlaşma sayesinde yasa dışı göç gibi tehditlere karşı birlikte hareket etme imkanı sağlandığını belirterek "Bugün Kuzey Makedonya ve halkı için büyük bir gün. Bugün Frontex Anlaşması'nı dipnotsuz, yıldızsız, ekleme yapmadan ve belirsiz olmayacak şekilde Makedon dilinde imzaladık." dedi.
Ülkesinin Avrupa entegrasyon sürecine de değinen Kovaçevski, 17 yıllık bir aradan sonra üyelik müzakerelerinin ve tarama sürecinin başlamasından dolayı memnuniyetini ifade etti.
AB üyelik sürecinde ülkelerini daha iyi yaşanılır bir yer yapacaklarını işaret eden Kovaçevski, "AB daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha yüksek maaşlı iş demek." diye konuştu.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise bahsi geçen anlaşmanın imzalanmasıyla, Makedon dili ve kimliğine saygı gösterilmesi noktasında verilen vaadin yerine getirildiğini vurguladı.
Von der Leyen, "Frontex Anlaşması'nı imzalayacağımıza, bunu dipnotsuz, yıldızsız şekilde Makedon diline çevireceğimize dair size söz verdim ve bu vaadimizi yerine getirdik. Avrupa Birliği'nde 24 resmi dil bulunmaktadır. 25 dile sahip olacağız. Uzun sürmeyeceğinden eminim. Çünkü Makedon dili çok güzel bir dildir." ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının fiyat artışı ve enerji krizine neden olduğu bir dönemde Kuzey Makedonya'nın zor şartlar altında entegrasyon yolunda ilerlediğini vurgulayan von der Leyen, bu kriz döneminde AB içindeki dayanışma ve birliğin, Kuzey Makedonya için de geçerli olduğunun altını çizdi.
Von der Leyen, "Benim Kuzey Makedonya vatandaşlarına yönelik bugünkü mesajım çok açık: Avrupa Birliği yanınızdadır. Biz burada beraberiz ve bu krizi beraber atlatacağız. Daha iyi bir geleceğe doğru gideceğiz." şeklinde konuştu.
AB'nin Kuzey Makedonya'ya enerji krizi ile mücadele noktasında finansal destek sağlayacağı, ilk yardım paketinin 80 milyon avro olacağı ve yıl sonuna kadar bütçe desteği için kullanılacağı ifade ediliyor.
Von der Leyen, Kuzey Makedonya ziyaretinin artından Balkan turu kapsamında diğer bölge ülkelerini de ziyaret edecek.