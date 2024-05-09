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Giriş Tarihi: 9.5.2024 04:20

Kuzey Makedonya’nın yeni cumhurbaşkanı Davkova oldu

Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti

İHA
Kuzey Makedonya’nın yeni cumhurbaşkanı Davkova oldu

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 24 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından düzenlenen ikinci turda ülkenin yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Oyların yüzde 83,12'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefet partisi VMRO DPMNE'nin adayı Gordana Siljanovska Davkova, oyların yüzde 64,84'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

Davkova'nın rakibi iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların 29,29'unu aldı. Pendarovski, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etti ve yeni cumhurbaşkanını tebrik etti.
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 46,69 oldu.

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Kuzey Makedonya’nın yeni cumhurbaşkanı Davkova oldu
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