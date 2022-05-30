Laboratuvarda kereste üretildi

ABD'dekı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar, laboratuvarda kereste üretti. Zinnia elegans bitkisinin yapraklarından alınan hücreler, hem besin hem de hormonlarla zenginleştirilmiş jel bazlı bir ortama konuldu. Böylece yeni bitki hücreleri ortaya çıktı. Üç boyutlu biyobaskı teknolojisiyle laboratuvarda üretilen bitki materyali üç ay boyunca karanlıkta bırakıldı. Ortaya çıkan ahşabın hem sağlam kaldığı hem de normal bir ağaçtan iki kat daha hızlı büyüdüğü görüldü. Bu sayede ahşap ürünler tek bir ağaç kesilmeden yapılabilecek.