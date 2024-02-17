Lahey’den İsrail’e çağrı! Gazze için çarpıcı uyarı

"KARARLARI UYGULAYIN"

Güney Afrika'nın İsrail'in beklenen Refah operasyonu için yaptığı "yeni tedbir" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Adalet Divanı ise ek tedbirlere ihtiyaç olmadığına karar verdi. Adalet Divanından Cuma akşamı yapılan açıklamada, 26 Ocak'ta İsrail hakkında verilen 6 tedbir kararının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde, özellikle Refah'ta durumun tehlikeli olduğu vurgulanarak, "Bu tehlikeli durum, tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiriyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulanan açıklamada, Soykırım Sözleşmesi'ne ve tedbir kararlarına eksiksiz bir şekilde olarak uymak zorunda olduğu ifade edildi.