Lavrov: ABD, Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti





ABD'nin kendilerine karşı aldığı tutumu, "Haçlı seferi" olarak nitelendiren Lavrov, "Amerikalıların Rusya Federasyonu'na, Rusya'nın meşru çıkarlarına, Rus kültürüne ve geleneklerine karşı haçlı seferi ilan ettiğini herkes biliyor. Bu savaşın bir ucu da Kiev Nazi rejimi tercih edilerek ve yeni silahlar gönderilmesiydi" ifadelerini kullandı.



KÜBA'NIN RUSYA'YA OLAN BORCUNA YAPILANDIRMA

Küba ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, Rusya'nın Latin Amerika'daki müttefiklerinden olan Küba'nın kendilerine olan borcunun yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Şuanda elde edilen ilerleme ile Küba'nın borcunun yapılandırılması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.