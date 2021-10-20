Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Lavrov’dan ‘Dünya beşten büyüktür’ açıklaması “Erdoğan’la aynı fikirdeyim”
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Lavrov’dan ‘Dünya beşten büyüktür’ açıklaması “Erdoğan’la aynı fikirdeyim”

Lavrov’dan ‘Dünya beşten büyüktür’ açıklaması “Erdoğan’la aynı fikirdeyim”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'Dünya beşten büyüktür' mesajını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan'ın haklı olduğunu ve BMGK'nın dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığını belirtti. Rus Sputnik ajansındaki habere göre, Soçi kentinde gerçekleştirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Lavrov, gazetecilerin Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında bir kez daha altını çizdiği 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili sorularını yanıtladı.

ÖZGÜRCE SÖYLÜYOR
Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi. Şu anda BM'nin ve BMGK'nın yeni gerçekliklere adapte edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Lavrov, "BM kurulduğunda olduğu gibi, artık dünyada 50 ülke yok. Elbette gelişmekte olan ülkeler, BM'nin bu ana organındaki temsil düzeylerinin artırılmasında tamamen haklı bir şekilde ısrar ediyorlar. Şimdi 15 üye arasında Batı'nın en az altı üyesi var. Japonya Asya'dan Güvenlik Konseyi'ne seçildiğinde, yedinci oy da Batı siyasetinin kumbarasına gidiyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lavrov’dan ‘Dünya beşten büyüktür’ açıklaması “Erdoğan’la aynı fikirdeyim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA