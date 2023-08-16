Letonya’dan Belarus sınırına takviye kuvvet açıklaması: Mantıklı bir adım...

Letonya Radyosu'na konuşan Kucinskis, yasa dışı sınır geçişlerinin sayısının önemli ölçüde arttığını ve bu nedenle "işlerin gerginleştiğini" belirtti. Kucinskis, yasa dışı sınır geçişlerinin sayısının önemli ölçüde arttığı bir ortamda Belarus sınırında takviye kuvvetlerin seferber edilmesinin mantıklı bir adım olduğunu vurguladı.

Letonya Devlet Sınır Muhafızları, dün, Belarus sınırında hızla artan hibrit tehdidi göz önünde bulundurarak güvenliği artırma kararı almıştı.

Sınır muhafızlarına silahlı kuvvetler ve devlet polisi tarafından destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Letonya Sınır Muhafızları dün 40 kişinin Letonya-Belarus Devlet sınırını yasa dışı yollardan geçme girişimini engellerken bu yılki toplam engelleme sayısının 5 bin 839'a ulaştığı kaydedildi.