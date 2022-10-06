Libya Başbakanı Dibeybe’den AB’ye sert tepki: Geri adım atmayacağız!

Bu açıklamalardan kısa süre sonra, Avrupa Birliği de harekete geçti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano'dan gelen açıklamada Avrupa Komisyonu'nun mutabakatın yasallığının kabul edilmediği ve deniz hukukunu ihlal ettiği iddiaları yer aldı.

Yapılan itirazlara Türkiye'nin yanıtıysa oldukça net oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir" diyerek, 'hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya davet ettiğinin' altını çizdi.