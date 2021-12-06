Libya’da silahlı milislerin lideri Hafter’e adaylık yolu açıldı

Libya'da mahkeme, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in adaylığına yapılan itirazı reddederek seçimlere katılmasının önünü açtı. Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Trablus Temyiz Mahkemesi Hafter'in adaylığı hakkında Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonuna yapılan itirazı değerlendirerek sonuca bağladı.

Mahkeme heyeti tarafından bugün yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar verildi. Halife Hafter'in, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz, 30 Kasım'da Zaviye Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

SEÇİM İÇİN ÖNÜ AÇILDI

Böylece başkanlık seçimleri için en güçlü 3 isim olarak kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ve Halife Hafter'in adaylıklarına yapılan itirazlar reddedilerek, seçim için önleri açılmış oldu. Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaylarla ilgili nihai listeyi yayınlamasının ardından yarışa katılacak isimler netleşecek.

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı. TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.