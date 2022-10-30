Liderlerden Erdoğan’a 29 Ekim kutlaması

Dünya liderleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye kutlama mesajları gönderdi. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan liderler, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına, dostluk ve beraberlik vurgularıyla tebrik mesajları paylaştı.Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla ABD adına Türk halkını kutluyorum" ifadesini kullandı. Blinken, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler yaşamsal öneme sahiptir" dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Aliyev, Twitter'dan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile "Bir millet, iki devlet" yazılı fotoğraf paylaşarak Türk halkını kutladı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda Türk bayrağı görseli de yer aldı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenski, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıldönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum" dedi.Türkçe kutlama mesajı yayımlayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerini ve en iyi dileklerini iletti.Katar'ın başkenti Doha'daki sembol 6 yapının dış cephelerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı ve Erdoğan'ın resmi yansıtıldı.