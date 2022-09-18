Louvre Müzesi’ne karartma

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü. Piramidin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor. Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Eyfel de 23 Eylül'den itibaren karartılacak. Versay Sarayı'nın ışıkları da 1 saat erkenden kapatılacak. Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.