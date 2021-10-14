Lübnan savaş alanına döndü: 6 ölü 30 yaralı

Derinleşen
kriz ve siyasi gerginliğin pençesindeki Lübnan
'da sokaklar savaş alanına döndü. Lübnan Temyiz Mahkemesi
, Beyrut Limanı
'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el
- Bitar'ı "görevden alma" talebini ikinci kez reddetti. Şii Emel Hareketi
ve Hizbullah
destekçileri, el- Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı
önüne doğru yürüyüş için toplandı. Göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden kalabalığa ateş açıldı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olaylara müdahale için ordu devreye girdi. İçişleri Bakanlığı
çıkan çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.