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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Lübnan savaş alanına döndü: 6 ölü 30 yaralı

Lübnan savaş alanına döndü: 6 ölü 30 yaralı
Derinleşen kriz ve siyasi gerginliğin pençesindeki Lübnan'da sokaklar savaş alanına döndü. Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el- Bitar'ı "görevden alma" talebini ikinci kez reddetti. Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, el- Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden kalabalığa ateş açıldı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olaylara müdahale için ordu devreye girdi. İçişleri Bakanlığı çıkan çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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Lübnan savaş alanına döndü: 6 ölü 30 yaralı
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