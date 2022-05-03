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Giriş Tarihi: 3.5.2022 10:55

Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

AA
Macaristan’ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçililerde görev yapanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Son olarak Macaristan Kiev'deki büyükelçiliğini tekrardan faaliyete soktuğunu ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle kapatılan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu. Bakan Szijjarto, 3 Mart'ta geçici olarak Lviv'e taşınan büyükelçiliğin, güvenlik durumunun düzelmesi nedeniyle tekrar Kiev'de faaliyetlerine başladığını belirtti.

"YARDIM SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Szijjarto, "Büyükelçiliğin Kiev'de faaliyetlerine başlaması makul. Bu şekilde Ukrayna hükümet organlarıyla iletişim halinde kalacağız ve ihtiyaç halinde Macar ve diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına yardım sağlayabileceğiz." şeklinde konuştu.

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Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı
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