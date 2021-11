‘Macera arayan alır’ cevabını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıldönümü törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , başkent Lefkoşa'da Dr . Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreninde konuştu. Oktay, KKTC'ye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ve 84 milyonun selamlarını getirdiğini bildirdi. Oktay, "KKTC'nin mücahit halkı, on yıllarca Rum mezalimine korkusuzca direnmiş, can vermiş ama hürriyetinden vazgeçmemiştir. 1571'den beri memleket bildiği toprağını bırakmamış; egemenliğinden taviz vermemiştir. Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı, adanın Yunanistan 'a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline hançer gibi saplanmış, Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden dünyaya hakkaniyet dersi vermiştir. 1974 Barış Harekâtı ile taçlanan bu mücadele, Mehmetçik ve mücahitlerimizin omuz omuza duruşuyla, dayanışmayla ve kardeşlikle kazanılmıştır" dedi. Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KKTC'nin 38. kuruluş yıldönümünü kutladı.TÜRKİYE'NİN ve Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz 'deki meşru hak ve menfaatlerinin görmezden gelinmesine asla göz yummayacaklarını vurgulayan Oktay, " Akdeniz 'in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle, trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır" dedi.