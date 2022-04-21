Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi

"BUNU YAPARSANIZ İÇ SAVAŞ ÇIKARIRSINIZ"

Macron da başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi.

Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey." dedi.

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti.

Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.