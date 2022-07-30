Macron yaptığıyla başına iş açtı: Dokunduğu yeri...

FRANSIZ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ ES GEÇTİ

Söz konusu görüntüler, Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal platformlarda gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un buyurgan olmaya çalışırken "küçük düştüğü" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da videoya yaptığı yorumda, daha önce bir kişinin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye söylediği "Dokunma bana, kirletiyorsun." sözüne atıfta bulundu.

Başka bir kullanıcı da Macron'un her zaman başkasına çocukmuş gibi davranarak üstünlük kurma çabasında olduğunu belirtti.

Diğer bir Twitter kullanıcısı da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında Macron'un yakasını parmakla silkelediği görüntüyü videonun altına ekleyerek "Trump gibi olmaya mı çalışıyor ne?" ifadesini kullandı.