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Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:18 Son Güncelleme: 10.12.2021 16:36

Macron yönetimini protesto etti: Kar yağışını yasakladı

Macron yönetimini protesto etti: Kar yağışını yasakladı

Fransa'nın Ain ilinin Cerdon kasabasının Belediye Başkanı Marc Chavent, şoke eden bir karara imza attı: Kar yağışını yasakladı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileriyle başa çıkamayınca çıkardığı sembolik kararnameyle kar yağmasını yasakladı.

Fransa'da ilginç bir olay yaşandı. Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkanı kar yağışını yasakladı. Devlet yardımlarının kesilmesinin ardından kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için bu yola başvurduğunu belirtlen belediye başkanı karrnamenin sembolik olduğunu belirtti.

KAR YAĞIŞI YASAK

Fransa'nın güneydoğusundaki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabada kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve elektrik kesintisi meydana geldi. Kasabanın Belediye Başkanı Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET TELEFONU ALMIŞTI

Kararnamede şu ifadeler yer alıyor: "Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."

Sorunlar nedeniyle çok sayıda şikayet telefonu ve e-mail aldığını açıklayan başkan Chavent, kararnamenin sembolik olduğunu, üst otoritelerin dikkatini çekmek için bunu yaptığını belirtti.

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Macron yönetimini protesto etti: Kar yağışını yasakladı
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