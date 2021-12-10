Macron yönetimini protesto etti: Kar yağışını yasakladı

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET TELEFONU ALMIŞTI

Kararnamede şu ifadeler yer alıyor: "Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."

Sorunlar nedeniyle çok sayıda şikayet telefonu ve e-mail aldığını açıklayan başkan Chavent, kararnamenin sembolik olduğunu, üst otoritelerin dikkatini çekmek için bunu yaptığını belirtti.