Macron’dan Gazze için ateşkes çağrısı: Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze için ateşkes çağrısı yaparak "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.