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Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:27

Macron'dan Gazze için ateşkes çağrısı: Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze için ateşkes çağrısı yaparak "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

AA
Macron’dan Gazze için ateşkes çağrısı: Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze için ateşkes çağrısı yaparak "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

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Macron'dan Gazze için ateşkes çağrısı: Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor
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