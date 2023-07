Macron’un son umudu özel GIGN komandoları

Belçika'dan sonra İsviçre'nin Lozan kentine de sıçrayan Fransa'daki protestolar kontrol edilemiyor. 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel Merzouk isimli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Olayların beşinci gününde de sokaklar savaş alanına döndü. Fransa'da Pazar gecesi sabaha kadar 719 kişi daha gözaltına alındı. Böylece son beş günde gözaltına alınanların sayısı 2 bin 500'ü geçti. Polisin plastik mermilerle müdahale ettiği bazı göstericilerin ağır yaralandığı kaydedildi. Olaylarda 200'den fazla polis de yaralandı.Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükselirken 45 bin kişilik polis ve jandarma ordusu yetersiz kalınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla kontrol dışına çıkan kentlerde Fransa'nın en elit antiterör timleri olarak görülen GIGN (Hızlı Müdahale Kuvvetleri) komandoları devreye sokuldu.Fransa'nın 'bordo berelileri'nin devreye girmesiyle zorlanan protestocular ise taktik değiştirdi. Polisle çatışmak yerine geceleri resmi kurumlara kundaklama ve sabotaj ile saldırmaya başladılar.Bir çok kentte protestocular bir yandan polislere havai fişeklerle saldırırken diğer yandan da araç ve kurdukları barikatları ateşe verdi.Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye "Nahel için adalet" sloganları ile girdi. Polis kısmen tahliye edebildiği turistik Şanzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şenzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı. Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.Marsilya ve Strazburg kentinde de protestolar yeniden alevlenirken göstericiler polislere yoğun şekilde havai fişeklerle saldırdı. Rennes kentinde de protestolar artarken toplanan yüzü maskeli grup polislere havai fişek fırlattı. Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı. Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi. Marsilya kentinde ayrıca protestocuların attığı havai fişeğin isabet ettiği 2 polis yüzünden yaralandı. Polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ise ağır şekilde yaralandı. Diğer yandan Angers ve Chambery kentinde aşırı sağcı ve yüzü maskeli grupların sokağa inerek göstericileri darbettiği iddia ediliyor. Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.Fransa'da göstericiler araçlar, resmi kurumlar ve barikatlar başta olmak üzere her şeyi ateşe veriyor.Başkent Paris yakınlarındaki L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine yanan bir araçla sadırı düzenlendi.. Bunun bir suikast olduğunu vurgulayan Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller" ifadesini kullandı.Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Fransa'da istikrarın tehlikede olduğunu belirtti. Alman Bild am Sonntag gazetesine Fransa'daki gelişmeleri değerlendiren Roth, "Gençlerin amaçsızca her şeye ve herkese karşı yönelttiği bu sınırsız yıkıcılık korkunç bir tırmanış. Devlet bu konuda tüm gücüyle harekete geçmeli. Çok sayıda kişinin güvenliği ve ülkenin istikrarı tehlikede" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği de olaylar üzerine seyahat uyarısı yayımladı. Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.Fransa'daki sokak olayları,Belçika'nınardından İsviçre'ye deyayıldı. İsviçre basınındakihaberlere göre, Nahel M. içindüzenlenen protestolar öncekigece İsviçre'nin Lozan kentinede sıçradı. Fransa'daki gösterileredestek vermek için 100gencin toplandığı Lozan'da çıkanolaylarda 7 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanların 15 ila24 yaşında olduğu kaydedildi.Emniyetten yapılan açıklamayagöre göstericiler, Flon Mahallesive Geneve Sokağı'ndaki mağazalarınvitrin camlarını ve birkitapevizinciriningiriş kapısını kırdı. Olaylaramüdahale etmek için yaklaşık50 belediye polisi görevlendirilirken,yüzü maskeli gençlerpolise kaldırım taşları ve birmolotofkokteyli fırlattı. Fransageneline yayılan protestolar,3. gününde Belçika'ya sıçramışve ülkede 144 kişi gözaltınaalınmıştı.