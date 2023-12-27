Mahmud Abbas’tan Gazze’de yetkiyi üstlenmek için 3 şart

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır "On" kanalına verdiği röportaj Filistin devlet televizyonunda yayınlandı.

Gazze'de saldırıların tamamen durmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını istediklerini ifade eden Abbas, Filistinlilerin ana vatanları dışına göç ettirilmesine mani olunmasını istedi.

Abbas, İsrail'in Gazze'den çıkması durumunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, Filistin yönetiminin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sorumluluklarını tek bir Filistin devleti olarak üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Gazze'de zaten var olduklarını, geri dönmek gibi bir şeyin olmadığını, orada kendilerine bağlı kurumlarının, personellerin ve gençlerin olduğunu ifade eden Abbas, Gazze halkına ve kurumlara aylık 140 milyon dolar ödeme yapıldığını, bakanların 5'inin Gazze'den olduğunu, bunların 3'ünün orada ikamet ettiğini söyledi.