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Giriş Tarihi: 23.4.2024 12:47

Malezya’da askeri helikopter çarpıştı!

Malezya’da Kraliyet Donanması’nın geçit töreni provalarında bugün iki helikopter çarpıştı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Malezya’da askeri helikopter çarpıştı!

Malezya'nın Lumut kentinde bugün meydana gelen olayda, Kraliyet Donanması'na ait iki helikopter geçit töreni sırasında çarpıştı.

Helikopterlerde bulunan 10 asker yaşamını yitirirdi. İtfaiye olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kurbanların tümü Malezya Kraliyet Donanması Üssü'nün (TLDM) üyeleri ve subayları. İki helikopter, TLDM Lumut Üssü'ndeki 90. TLDM Günü Geçit Töreni kapsamında yapılan uçuş provası sırasında çarpıştı. Olayda 10 kurbanın hepsinin öldüğü, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından doğrulandı" denildi.

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Malezya’da askeri helikopter çarpıştı!
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