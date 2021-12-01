Markette ayağına batan çiviyle sakat kaldı! 10 milyon dolarlık tazminat

2015 yılında dev market zincirinin Güney Carolina'daki şubesine giden April Jones, alışveriş yaptığı sırada marketteki paslı bir çiviye bastı. Çiviyle birlikte kaptığı enfeksiyon nedeniyle Jones'un hayatı adeta kabusa döndü.

BACAĞINI KESMEK ZORUNDA KALDILAR

İlk başta ayağındaki ikinci parmağı kesilen kadın, birkaç ayın ardından üç ayak parmağını daha aldırmak zorunda kaldı. Ancak enfeksiyon durmadı. En sonunda doktorlar çareyi bacağını dizinin üstünden kesmekte buldu.