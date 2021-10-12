Mavi Vatan kırmızı çizgimiz

Milli Savunma Bakanlığı
, bazı basın organlarında yer alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
'nin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
'nin tezlerine uygun hareket edildiği yönünde değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar gerçek dışı ve yanıltıcı olarak nitelendirildi.
İHTİYACA GÖRE TESPİT
Sondaj faaliyetlerinin, Deniz ve Hava Kuvvetleri
unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşması'yla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler
'e sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel ve teknik gereklilikler ile ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için Mersin Körfezi
'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır.
KARARLILIKLA SÜRECEK
Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. Mavi vatandaki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır. Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir." ANKARA
BM'DEN ATİNA'YA UYARI
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado
, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye "geri itme" gibi insan hakları ihlallerine ilişkin, "Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz" dedi.
AFRİKA'YA YUNAN ASKERİ
YUNANISTAN'DA, Fransa
ile 28 Eylül'de imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliği öngören anlaşma ile ortaya çıkan Yunan askerlerinin Afrika
'da görev alması ihtimali tartışılıyor. Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak
'a göre anlaşma, Yunanistan dış politika dogmalarında bir değişime de işaret ediyor.
TATBİKAT ADI ALTINDA F-15 SEVKİYATI
ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti. ABD, uçakların tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne gittiğini belirtirken, Yunan ordusu, tatbikattan daha fazlası için ülkede olduklarını açıkladı. Yunan ordusundan yapılan açıklamada ise bu uçakların tatbikattan daha fazlası için ülkede olduğu belirtildi.