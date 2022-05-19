‘Maymun çiçeği’ ABD’ye sıçradı

Avrupa ülkelerinde görülmesinin ardından ABD'de de 2022'nin ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildi. Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığı ifade edildi.Virüsün, insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği kaydedildi. İngiltere'de son 10 günde görülen 9 maymun çiçeği vakasının ardından Portekiz'de 5, İsveç ve İtalya'da ise 1'er kişide virüs tespit edildi. İtalya, maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakanın İspanya'dan gelen bir kişide tespit edildiğini açıklarken İspanya da 8 şüpheli vaka olduğunu duyurdu. İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tespit edilen virüs son 10 yılda artış gösterdi. Virüsün belirtileri, yüzde başlayan ve vücuda yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.