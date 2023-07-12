Medvedev: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi.

NATO zirvesinde elde edilen sonuçların Rusya'nın beklentileri dahilinde olduğunu belirten Medvedev, "Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) '404' ülkesinin NATO'ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın muhtemelen hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, "İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak." şeklinde konuştu.