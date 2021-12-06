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Giriş Tarihi: 6.12.2021 09:20

Meksika'da feci ölüm! Zipline yaparken canından oldu

İHA
Meksika’da feci ölüm! Zipline yaparken canından oldu

Meksika'da zipline yapan bir adam fren sisteminin arızalanması nedeniyle feci şekilde can verdi. Duramayarak halatın olduğu direğe çarpan genç adama ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler yaptı. Talihsiz adam sağlık kuruluşuna ulaştığında hayatını kaybetti.

Mekiska'da yaşanan olay kan dondurdu. 30 yaşındaki adam zipline yaparken feci şekilde can verdi. Talihsiz adam fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi. Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Meksika'da feci ölüm! Zipline yaparken canından oldu
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