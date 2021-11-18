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Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:03

Meksika'da kan donduran olay: Gizli mezarda 65 ceset bulundu

AA
Meksika’da kan donduran olay: Gizli mezarda 65 ceset bulundu

Meksika'da gizli bir mezarda toplam 65 ceset bulundu. Yetkililer cesetlerin ölüm sebebine iişkin çalışma balatılacağını ifade etti. Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıktığı belirtilirken kurbanların çeteler arası hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü iddia ediliyor...

Meksika'da gizli bir mezarda yapılan aramalar sonucunda 65 cesedin bulunduğu bildirildi.iMeksika basınında çıkan habere göre, Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.

Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.

ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA

Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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Meksika'da kan donduran olay: Gizli mezarda 65 ceset bulundu
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