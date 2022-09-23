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Giriş Tarihi: 23.9.2022 01:10

Meksika’da toplu tşaıma otobüsü kaza yaptı: 31 yaralı

İHA
Meksika’da toplu tşaıma otobüsü kaza yaptı: 31 yaralı

Korkunç kaza Meksika'nın başkentinde meydana geldi. Bir toplu taşıma otomobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 31 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir karayolunda toplu taşıma otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır olan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı, şoförün tutuklandığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olay anına ait görüntülere göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

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Meksika’da toplu tşaıma otobüsü kaza yaptı: 31 yaralı
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