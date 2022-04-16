Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

İşgalciİsrail polisinin önceki gün Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı baskınına tepkiler sürüyor. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir kışkırtmaya karşılık verilecektir" açıklamasını yaptı., Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Libya gibi ülkeler de İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.İsrail'in saldırılarını kınadı.İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını açıkladı.Kudüs'teki kutsal mekânların statükosuna saygı gösterilmesi ve bunun muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.