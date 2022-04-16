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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
İşgalci İsrail polisinin önceki gün Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı baskınına tepkiler sürüyor. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.
Hamas, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir kışkırtmaya karşılık verilecektir" açıklamasını yaptı.
Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Libya gibi ülkeler de İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.
Malezya: İsrail'in saldırılarını kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Kudüs'teki kutsal mekânların statükosuna saygı gösterilmesi ve bunun muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.
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Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
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