Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası göz yaşartıcı gaz bombası atıldı

Yaşanan gerginlik ve İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinden binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce Filistinli, İsrail askeri noktalarında izdiham oluşturdu.