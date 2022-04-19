Mescid-i Aksa’ya dördüncü baskın

Dünyadangelen tepkilere kulak asmayan İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor. Dün de İsrail polisinin denetiminde, 622 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi. Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan işgalci güçler, baskın öncesinde Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor. Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlileri zorla alandan çıkaran İsrail güçleri, Müslümanlar için Aksa'ya girişleri kapatıyor. İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde hareket eden fanatik Yahudiler de Aksa'ya giriş yapıyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne göre, son üç günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin sayısı 1728'e ulaştı. Fanatik Yahudilerin 15 Nisan Cuma günü başlayan Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya art arda yaptığı baskınlar bölgedeki gerginliği iyice tırmandırdı.İsrailaskerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci güçler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Hanan Mahmud Hadur isimli Filistinli kadın hastanede yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu ölümle birlikte Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ay başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 19'a yükseldi. Öte yandan, İsrail hapishanesinde 47 gündür açlık grevindeki Filistinli Halil Avavde'nin (40) sağlık durumunun ağırlaştığı kaydedildi.