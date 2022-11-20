Mevlüde Genç’in son isteği yerine getirildi

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılarca kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren ve 30 Ekim'de yaşamını yitiren Mevlüde Genç'in son isteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirildi. Mevlüde Genç, yaşama gözlerine yummadan bir gün önce katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını istemişti. Solingen'i ziyaret eden Türk yetkilileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı fotoğrafını Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç'e teslim etti.