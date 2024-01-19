Mezar hırsızları

Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde insanlığa karşı tüm suçları işleyen işgalci İsrail, mezarlardan cesetleri çıkardıklarını kabul etti. İsrail ordusu, bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğruladı. Bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığı savunuldu.İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür" ifadesine yer verildi. Gazze ile ilgili bazı son gelişmeler ise şöyle:Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu bildirdi. Çocuklar açısında 'kayıp nesil' olacağı açıklandı.UNICEF'e göre 105 gündür süren saldırılar altında Gazze Şeridi'nde 20 bin çocuk doğdu. Gazze'nin dünyada çocuklar için en tehlikeli yer olduğu kaydedildi.2 yaş altı 135 bin çocuğun ciddi açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.Bölgede 7 gündür iletişim yok.