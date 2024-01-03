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Giriş Tarihi: 3.1.2024 22:30

Miçotakis'ten kabinede değişiklik kararı

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda kabine değişikliğine gidildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada, Sağlık, Vatandaşı Koruma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Eğitim, Din ve Spor Bakanlıklarında değişime gidildiğini aktardı

AA
Miçotakis’ten kabinede değişiklik kararı

Kabine değişikliğiyle, Vatandaşı Koruma Bakanı olarak Yannis İkonomu'nun yerine, mevcut Sağlık Bakanı Mihalis Hrisohoidis görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adonis Yeorgiadis ise yeni Sağlık Bakanı oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yeorgiadis'in yerine, Eğitim, Din ve Spor Bakan Yardımcısı Domna Mihailidu görevlendirildi.

Yanna Litrivi ise Mihailidu'dan boşalan yere getirildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararıyla yapılan değişiklik sonrası yeni kabine üyeleri yarın yemin ederek göreve başlayacak.

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Miçotakis'ten kabinede değişiklik kararı
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