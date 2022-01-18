Miçotakis'ten provokasyon dolu sözler! "Bir liste hazırladık"

Türkiye her ne kadar Yunanistan'a karşı diyalog yolunu işaret etse de Yunanistan tarafından provokasyon dolu sözler gelmeye devam ediyor. Bu tutum Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törene katılan Başbakan Miçotakis'in konuşmasına da yansıdı.

"BİR DİZİ KISITLAYICI ÖNLEM HAZIRLADIK"

Miçotakis, konuşmasında "Türkiye'nin Yunanistan ile Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutum sergilemesi halinde başvurabileceğimiz bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" sözlerine yer verdi.