Miçotakis'ten provokasyon dolu sözler! "Bir liste hazırladık"

Türkiye her ne kadar Yunanistan'a karşı diyalog yolunu işaret etse de Yunanistan tarafından provokasyon dolu sözler gelmeye devam ediyor. Bu tutum Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törene katılan Başbakan Miçotakis'in konuşmasına da yansıdı.
"BİR DİZİ KISITLAYICI ÖNLEM HAZIRLADIK"
Miçotakis, konuşmasında "Türkiye'nin Yunanistan ile Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutum sergilemesi halinde başvurabileceğimiz bir dizi kısıtlayıcı önlem hazırladık" sözlerine yer verdi.
YAPTIRIM LİSTESİ
Greek City Times'ta yayınlanan habere göre Miçotakis şu sözlere yer verdi:
"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişik yok. Dostluk eli uzararak iki aşamalı bir yaklaşım benimsedik, ancak bunun yanı sıra saldırgan tutumlara yönelik bir yaptırım listesi de hazırladık"
YUNANİSTAN-FRANSA İŞ BİRLİĞİNE VURGU
Hadsiz çıkışlarından sonra Miçotakis, Yunanistan-Fransa iş birliğine de değindi. Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı olduğunu söyleyen Miçotakis, "Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebecek LNG formundaki doğal gaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılabilmesi için çok önemli. Mısır ile bizim dururumuzda olduğu gibi Afrika'daki elektrik ara bağlantılarını da teşvik ediyoruz " dedi.