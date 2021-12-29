Milyon dolarlık arazisini büyüten Zuckerberg protesto ediliyor!

Yeni adıyla Meta, eski ismiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'de toprak almasıyla gündemden düşmüyor Zuckerbeg, geçtiğimiz günlerde bir arazi daha satın alarak topraklarını biraz daha genişletti.

BÖLGEDE YILLAR ÖNCE BİR FELAKET YAŞANMIŞTI

Zuckerberg'in adada 110 dönümlük balta girmemiş alanı var. Eşinin sahip oldukları ve diğerleriyle bu alan 1400 dönüme çıkıyor. Dış basında yer alan haberlere göre arazide 2006 yılında 7 kişinin hayatına mal olan baraj felaketinin yaşandığı bölge de bulunuyor.