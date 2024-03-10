Milyonlar Gazze için yürüdü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi. ❘ Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'de soykırımın durması için gösteri yaptı. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı. ❘ İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için sokaklara döküldü. ❘ Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. ❘ İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Holokost Müzesi'nin açılışı ve resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi. ❘ ABD'de Barış için Yahudilerin Sesi grubu, Gazze baskılarının sonuç vermeye başladığına inanıyor.