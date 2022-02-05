Milyonlarca kişi risk altında! Madagaskar’da tropikal fırtınanın ardından yeni felaket

Madagaskar'ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu.

Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary'de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi.

Uzmanlar, Batsirai Kasırgası'nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran ve Madagaskar'da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor.