Mısır’dan İsrail’in soykırım davasındaki iddialarına tepki

İsrail hukuk ekibinin, Hollanda'nın Lahey kentindeki UAD'de dün yaptığı savunmaya Mısır'dan yanıt geldi.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail savunma heyetinin, dünkü duruşmada, "Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerine engel olanın Mısır olduğu" yönündeki "yalan ve iddialarını" kesin surette reddettiğini belirtti.

Raşvan, İsrailli yetkililerin, savaşın başladığı tarihten bu yana pek çok defa yakıt başta olmak üzere Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyecekleri ve bunun savaşın bir parçası olduğu" yönündeki açıklamalarının, İsrail'in iddialarının tutarsızlığı ve asılsızlığını gösterdiğini kaydetti.

Ziya Raşvan, "İsrail kendisini, savaş suçu ve soykırım suçları işlediğini gösteren belgelerle UAD önünde bulunca, suçu Mısır'ın üzerine yıkmaya ve mahkeme tarafından suçlu bulunmaktan kurtulmaya yeltendi." ifadesini kullandı.

Sınır kapısının Mısır tarafının açık olduğunu ve bunu daha önce pek çok kez dile getirdiklerini bildiren Raşvan, kapının Gazze tarafının kontrolünün İsrail'in elinde olduğuna dikkati çekti.

UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.